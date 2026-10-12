Умер волейбольный судья и тренер Олег Кайгородов

На 69-м году жизни скончался почётный гражданин Петропавловска-Камчатского, волейбольный судья, педагог и тренер Олег Кайгородов. Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.

«12 октября на 69-м году жизни скончался Олег Павлович Кайгородов — почётный гражданин Петропавловска-Камчатского, педагог, тренер, почётный судья Всероссийской федерации волейбола», — говорится в сообщении ведомства.

Трудовую деятельность на Камчатке Кайгородов начал в 1980 году учителем физкультуры в школе № 26. Позднее он работал в городском управлении образования, а также возглавлял комитет по физической культуре, спорту и туризму.

Значительную часть жизни Кайгородов посвятил волейболу. Он был начальником команды «Узон» и на протяжении 25 лет руководил краевой федерацией этого вида спорта. Кроме того, специалист судил соревнования в России и за рубежом. Кайгородов также создал Школу юных спортивных судей, которая помогла многим молодым людям освоить судейскую профессию и начать путь в спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что пуэрто-риканский боксёр Вильфредо Гомес, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член Международного зала боксёрской славы, умер в возрасте 69 лет.