Умер легендарный боксёр Вильфредо Гомес — чемпион мира в трёх весовых категориях

Пуэрто-риканский боксёр Вильфредо Гомес, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член Международного зала боксёрской славы, умер в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил журнал The Ring.

Гомес скончался вечером 10 октября. Перед смертью он около двух недель находился в больнице из-за проблем с дыханием. Причина смерти официально не уточнялась. За профессиональную карьеру Гомес провёл 48 боёв, одержал 44 победы, 42 из которых — нокаутом, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

Боксёр завоевал чемпионские титулы в трёх весовых категориях. Он владел поясом Всемирного боксёрского совета (WBC) во втором легчайшем весе, а позднее становился чемпионом в полулёгкой и второй полулёгкой категориях. Гомес провёл 17 успешных защит титула WBC — все завершились нокаутом соперника.

В 1974 году спортсмен стал первым представителем Пуэрто-Рико, выигравшим чемпионат мира по боксу среди любителей. В 1995 году его включили в Международный зал боксёрской славы.

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