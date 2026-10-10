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Опубликовано 10 октября, 15:15

Паралимпийский чемпион Муса Таймазов умер из-за проблем с почками

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / musa_taymazov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / musa_taymazov

Не стало паралимпийского чемпиона Мусы Таймазова, ему было 42 года. Причиной смерти стали проблемы с почками, сообщил в социальных сетях дагестанский общественник Булач Чанкалаев.

«Он долго и мужественно боролся с болезнью почек в московской больнице, перенёс кому, но, к несчастью, его земной путь завершился», — написал он.

Спортсмен взял золото в метании клаба на Паралимпиаде в Токио. Также являлся мировым рекордсменом.

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Ранее стало известно о смерти бывшего главного тренера сборной России по каратэ Омара Муртазалиева. Он руководил национальной командой до 2019 года. Причиной стала онкология.

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Матвей Константинов
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