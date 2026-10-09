Воспитал десятки мастеров: Ушёл из жизни экс-тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

Бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев умер 9 октября на 64-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба профильной федерации.

Причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Заслуженному наставнику было 63 года. За годы работы он подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 обладателей национального звания.

В организации подчеркнули его вклад в развитие отечественного карате в сложный для этого вида единоборств период. Муртазалиев возглавлял российскую сборную до 2019 года. До перехода к тренерской работе сам становился чемпионом СССР и России.

В августе Life.ru сообщал о смерти заслуженного тренера СССР по дзюдо Владимира Каплина. Ему было 77 лет. Начав с занятий с детьми, специалист впоследствии руководил советской и российской национальными командами, занимал должности исполнительного директора и вице-президента Федерации дзюдо России.