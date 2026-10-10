Названа причина скоропостижной смерти дизайнера Кирилла Гасилина
Дизайнер Кирилл Гасилин скоропостижно умер в 47 лет от сердечной недостаточности
Обложка © Telegram / Историк Мод Анатоль Вовк
Причиной смерти российского дизайнера и театрального художника Кирилла Гасилина в Москве стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщил собеседник из окружения модельера.
«Кирилл ушёл скоропостижно, остановка сердца — сердечная недостаточность», — рассказал источник агентства.
Гасилин умер 4 октября в Москве. Ему было 47 лет. Дизайнер основал бренд женской одежды Cyrille Gassiline. Вещи из его коллекций экспонировались в Эрмитаже. Помимо работы в индустрии моды, Гасилин сотрудничал с театрами. В 2005 году он создал костюмы для балета «Послеполуденный отдых фавна и его нимфы» Национального балета Токио, а в 2018 году — для постановки «И. С. Тургенев. Малек-Адель» в Музее А. С. Пушкина.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.