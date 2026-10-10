Названа причина скоропостижной смерти дизайнера Кирилла Гасилина

Гасилин умер 4 октября в Москве. Ему было 47 лет. Дизайнер основал бренд женской одежды Cyrille Gassiline. Вещи из его коллекций экспонировались в Эрмитаже. Помимо работы в индустрии моды, Гасилин сотрудничал с театрами. В 2005 году он создал костюмы для балета «Послеполуденный отдых фавна и его нимфы» Национального балета Токио, а в 2018 году — для постановки «И. С. Тургенев. Малек-Адель» в Музее А. С. Пушкина.