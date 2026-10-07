В Твери простились с другом Михаила Круга Леонидом Телешевым

В Твери состоялась церемония прощания с шансонье, композитором и продюсером Леонидом Телешевым — близким другом Михаила Круга. Артиста проводили в последний путь на Дмитрово-Черкасском кладбище, сообщает «Рен-ТВ».

На церемонию пришли близкие, коллеги и поклонники музыканта. Перед похоронами Телешева отпели в Воскресенском соборе Христорождественского монастыря. Проститься с исполнителем пришли сотни людей, а желающие едва помещались в храме.

Леонид Телешев умер 4 октября в возрасте 64 лет. Он много лет дружил с Михаилом Кругом и в 1992 году помог ему с записью альбома «Жиган-лимон». Телешев также стал одним из первых, кому Круг дал послушать будущий хит «Владимирский централ».

Сольную карьеру Телешев начал уже после гибели друга. Он также помогал Ирине Круг сделать первые шаги на сцене, предоставил ей студию и записывал с ней дуэты.

Леонид Телешев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом рассказал певец Жека — Евгений Григорьев. Он вспоминал коллегу как искреннего человека, которому были чужды зависть и фальшь и который всегда стремился помогать другим. После смерти Михаила Круга Телешев продолжал поддерживать его семью, возглавлял фонд творческого наследия шансонье и с 2003 года участвовал в организации фестиваля его памяти в Твери.