В Москве умер дизайнер и основатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин

Российский дизайнер Кирилл Гасилин скончался в Москве в возрасте 47 лет. Его не стало 4 октября, сообщили ТАСС люди из окружения модельера.

Прощание с дизайнером и его похороны пройдут 9 октября в Москве. Церемонию проведут в 14:00 в ритуальном зале городской больницы.

«Похороны и прощание состоятся в пятницу в 14:00 по адресу: Волоколамское шоссе, 84, стр. 16», — поделился собеседник агентства.

Историк моды Анатоль Вовк отметил, что творчество Гасилина выходило далеко за пределы разработки одежды. По его словам, дизайнер заметно повлиял на российскую моду и сформировал собственный подход к современному крою.

«Гасилин был гораздо больше, чем просто дизайнер одежды. Это был большой художник — человек со своим взглядом, который сильно повлиял на российскую моду и на то, как можно воспринимать современный крой», — написал Вовк.

Гасилин был основателем марки женской одежды Cyrille Gassiline. Его работы представляли не только на модных площадках: отдельные предметы из коллекций дизайнера вошли в экспозиции Эрмитажа. Помимо индустрии моды, Гасилин занимался созданием сценических костюмов. В 2005 году он работал над оформлением балета «Послеполуденный отдых фавна и его нимфы» для Национального балета Токио. Дизайнер также участвовал в подготовке постановки «И. С. Тургенев. Малек-Адель» в Государственном музее А. С. Пушкина.

Ранее сообщалось, что американская актриса и обладательница премии «Оскар» Эва Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет. Она ушла из жизни 6 октября в своём доме в Лос-Анджелесе. Сэйнт получила «Оскар» за роль второго плана в драме «В порту», которая стала её дебютом в большом кино. Позднее актриса сыграла в фильмах «Я мечтала об Африке», «Благодаря Винн-Дикси» и «Возвращение Супермена», где исполнила роль Марты Кент. Одной из последних картин с её участием стала лента «Любовь сквозь время», вышедшая в 2014 году.