Сыгравшая мать Супермена оскароносная актриса Эва Мари Сэйнт умерла в 102 года

Американская актриса и обладательница премии «Оскар» Эва Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет. Артистка ушла из жизни 6 октября в своём доме в Лос-Анджелесе. О её смерти сообщил журнал Variety.

«Оскароносная актриса Ева Мари Сент <...> скончалась во вторник в своём доме в Лос-Анджелесе. Ей было 102 года», — говорится в материале.

Эва Мари Сэйнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В конце 1940-х годов она начала работать на радио и телевидении. Дебют актрисы в кино состоялся в 1954 году. Она сыграла Эди Дойл в драме «В порту» и получила за эту роль премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В конце XX века Сэйнт вернулась к работе в кино. Среди её заметных ролей — Франка в драме «Я мечтала об Африке» 2000 года, мисс Фрэнни в комедии «Благодаря Винн-Дикси» 2005 года и Марта Кент в фильме «Возвращение Супермена» 2006 года. Одним из последних фильмов с её участием была лента «Любовь сквозь время» 2014 года.

Муж актрисы, режиссёр и продюсер Джеффри Хейден, умер 24 декабря 2016 года. После него у Сэйнт остались двое детей. В семье также четверо внуков и двое правнуков.

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