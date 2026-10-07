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Опубликовано 7 октября, 01:35

Умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

Фредди Джексон. Обложка © Wikipedia / Sister Circle TV

Фредди Джексон. Обложка © Wikipedia / Sister Circle TV

Фредди Джексон, чьи романтические R&B-хиты стали визитной карточкой музыки 1980-х, умер всего через три дня после своего 70-летия. О смерти американского певца 6 октября сообщила его семья.

Родные музыканта рассказали, что Джексон скончался в понедельник, 5 октября. Причина смерти пока не раскрывается.

«С глубокой скорбью и тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого Фредди Джексона, который минувшей ночью отошёл в вечность», — говорится в заявлении семьи.

Близкие певца подчеркнули, что для поклонников он был не только обладателем узнаваемого голоса. По их словам, Джексон оставался добрым и щедрым человеком, который на протяжении десятилетий с любовью относился к музыке, семье, друзьям и слушателям.

«Фредди был больше, чем легендарный голос. Он был добрым и щедрым человеком, который любил своих поклонников, семью, друзей и музыку всем сердцем», — отметили родственники.

Будущий артист родился 2 октября 1956 года в нью-йоркском Гарлеме. Музыкальную карьеру он начинал с госпела в баптистской церкви, а позднее выступал вместе с группой Mystic Merlin.

Настоящая известность пришла к Джексону после выхода дебютного альбома Rock Me Tonight в 1985 году. Пластинка получила платиновый статус, а одноимённая композиция и You Are My Lady поднялась на первое место R&B-чарта Billboard. Сам певец дважды номинировался на «Грэмми» — как лучший новый артист и за лучшее мужское R&B-исполнение.

В сентябре 2024 года Джексон рассказывал, что живёт с заболеванием почек. Тогда он решил открыто говорить о болезни и сотрудничал с Национальным фондом почек, чтобы привлечь внимание к проблеме. Семья музыканта не связывала это заболевание с его смертью.

«Его песни становились саундтреком к историям любви, праздникам и самым дорогим воспоминаниям», — говорится в сообщении близких.

Информация о похоронах и мероприятиях в память о певце будет объявлена позднее.

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Юния Ларсон
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