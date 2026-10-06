Умер актёр фильма «Михайло Ломоносов» Максим Ивашкин

Актёр Максим Ивашкин, известный по многосерийному фильму «Михайло Ломоносов», умер в возрасте 53 лет, сообщили ТАСС в его окружении.

До своего 54-летия артист не дожил шесть дней — он родился 10 октября 1972 года. Причина смерти пока не называется.

Одной из самых известных экранных работ Ивашкина стала роль Василия Зуева в историческом многосерийном фильме «Михайло Ломоносов». Картина выходила в 1984–1986 годах. Ещё раньше юный артист появился в фильме «Детский сад» 1983 года. В 1980-х Ивашкин был ведущим актёром театра Бориса Покровского, а позднее окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Тимофея Ухова. Артист, известный по «Тайнам следствия», «Глухарю» и «Ивановым-Ивановым», умер в 54 года. Перед смертью он тяжело болел и длительное время находился в больнице, а причиной кончины стал сердечный приступ.