Умер актёр из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин

Российский актёр театра и кино Константин Сироткин, известный зрителям по сериалу «Склифосовский», скончался на 59-м году жизни. О смерти артиста 6 сентября сообщил его близкий друг.

«Тяжёлая новость. Константина не стало», — поделился собеседник Аиф, не уточнив при этом причину ухода из жизни.

Константин Сироткин родился в 1967 году. Более 20 лет своей творческой биографии он посвятил службе в театре «На Басманной». С конца 1990-х годов актёр также активно снимался в кино. На его счету множество эпизодических и второстепенных ролей в популярных телесериалах, включая «Склифосовский-1» и «Морозова-2».

Информации о дате и месте прощания с актёром пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне не стало актрисы Елены Панджариди, известной по сериалам «Реальные пацаны» и «Склифосовский». Она умерла на 61-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием .