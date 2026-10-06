Умер композитор «Дня сурка» Джордж Фентон

Британский композитор Джордж Фентон, написавший музыку к фильму «День сурка» и десяткам других картин и телепроектов, умер в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила компания CMG Management.

Фентон скончался в понедельник в Лондоне. Представители композитора уточнили, что это произошло неожиданно. У него остались жена Аманда, трое детей и семеро внуков.

За свою карьеру Фентон работал для кино, телевидения и театра. Среди самых известных фильмов с его музыкой — «Ганди», «Опасные связи», «День сурка», «Вам письмо», «Снегоуборщик» и «Старый дуб». Саундтрек к «Дню сурка» с Биллом Мюрреем вышел вместе с картиной в 1993 году.

Композитор много лет сотрудничал и с создателями документальных фильмов о природе. Он писал музыку для проектов Дэвида Аттенборо, среди которых «Голубая планета», «Планета Земля», «Замёрзшая планета» и «Жизнь». В 2023 году Фентон вновь работал над сериалом BBC Wild Isles.

Музыка Фентона неоднократно получала профессиональные награды и номинации. В частности, его работа над «Ганди» была номинирована на «Оскар», а за «Крик свободы» композитора выдвигали сразу в категориях оригинальной музыки и песни. В 2023 году Фентон получил звание командора ордена Британской империи за заслуги перед музыкой.