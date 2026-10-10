Названа причина смерти бывшего тренера сборной России по карате Муртазалиева

Причиной смерти бывшего главного тренера сборной России по карате Омара Муртазалиева стало онкологическое заболевание. Заслуженный тренер России скончался 9 октября на 64-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.

По данным Федерации, Муртазалиев продолжительное время боролся с тяжёлой болезнью. Похороны планируется провести в субботу, 10 октября, в Дагестане.

Ранее в Федерации карате России подчеркнули вклад тренера в развитие отечественного карате в сложный для этого вида единоборств период. Омар Муртазалиев руководил национальной командой по карате до 2019 года. Прежде чем посвятить себя тренерской деятельности, он добился значительных успехов на татами, став чемпионом СССР и России. За годы работы наставник подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта.