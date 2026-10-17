«Три минуты и всё»: Раскрыта тайна внезапной смерти Русского Тайсона

Российский боксёр Денис Бойцов умер дома из-за оторвавшегося тромба, рассказал ТАСС его отец Николай Бойцов. Спортсмену было всего лишь 40 лет. По словам мужчины, состояние сына ухудшилось внезапно, спасти его не удалось.

«Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты и всё», — сказал он.

Последние годы Бойцов проходил длительную реабилитацию после тяжёлых травм, полученных в Берлине в 2015 году. Тогда спортсмена нашли без сознания в метро с повреждениями головы и рук. Врачи ввели боксёра в медикаментозную кому, затем он перенёс несколько операций. Восстановление проходило сначала в Германии, позднее — в России. Вернуться на профессиональный ринг Бойцов не смог.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Дениса Бойцова, известного под прозвищем Русский Тайсон. За профессиональную карьеру тяжеловес провёл 37 боёв и одержал 36 побед, из них 27 — нокаутом.