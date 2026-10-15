Бывший чемпион мира по боксу Хорхе «Локомотор» Кастро умер в возрасте 59 лет. По данным аргентинской газеты La Nación, спортсмену стало плохо в игорном заведении Bingo de Morón в городе Морон провинции Буэнос-Айрес.

Кастро находился в зале игровых автоматов. После вызова экстренных служб медики констатировали его смерть. Обстоятельства произошедшего расследуют, в том числе выясняется, мог ли на состояние бывшего спортсмена повлиять диабет.

Кастро завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации в 1994 году, победив американца Реджи Джонсона. Одним из самых известных эпизодов его карьеры стал бой с американцем Джоном Дэвидом Джексоном в декабре того же года. Аргентинец сумел переломить ход поединка и победить после тяжёлого начала.

В последние годы Кастро занимался общественной работой: поддерживал столовые и пункты раздачи еды в пригородах Буэнос-Айреса. Он также участвовал в телевизионных проектах, в том числе в кулинарном шоу MasterChef Celebrity.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Лайл Оделайн умер в возрасте 58 лет. Хоккеист, который выиграл Кубок Стэнли в 1993 году, скончался 2 октября. Оделайн выступал за «Монреаль» с 1990 по 1996 год. За это время он провёл 420 матчей, набрал 95 очков, забросил 20 шайб и сделал 75 результативных передач. В 1993 году защитник помог команде завоевать Кубок Стэнли. Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2018 году Оделайн перенёс тяжёлое заболевание: заражение крови привело к отказу печени и почек. Позднее хоккеисту провели трансплантацию трёх органов.