Умер создатель уровней Duke Nukem 3D и SiN Ричард Грей

В возрасте 68 лет умер американский разработчик видеоигр Ричард Грей, известный под псевдонимом Levelord. Он прославился созданием уровней для культовых шутеров Duke Nukem 3D и SiN. О смерти геймдизайнера сообщила компания Apogee Entertainment.

Грей скончался 12 октября. Причина смерти официально не раскрывается, однако его бывший коллега Джо Сиглер рассказал, что разработчик на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием.

Карьера Levelord началась с создания любительских карт для Doom в середине 1990-х. Позднее его пригласили в 3D Realms, где он участвовал в разработке Duke Nukem 3D. Одной из визитных карточек дизайнера стали секретные области и неожиданные находки, которые игроки обнаруживали при исследовании уровней.

Впоследствии Грей стал одним из основателей студии Ritual Entertainment и работал над SiN, дополнениями к Quake и другими популярными шутерами. Позже он переключился на казуальные проекты, включая серию Luxor. Разработчик признавался, что смена жанра позволила ему по-новому взглянуть на создание видеоигр.

После известия о смерти коллеги представители игровой индустрии начали публиковать воспоминания о нём. Основатель 3D Realms Скотт Миллер назвал Грея выдающимся специалистом и прекрасным товарищем по команде. Создатель Doom Джон Ромеро отметил его талант и доброту, а разработчик Gears of War Клифф Блежински подчеркнул, что именно Levelord научил целое поколение дизайнеров создавать узнаваемые и живые игровые пространства.

Ранее Life.ru сообщал о смерти композитора Бобби Принса, написавшего музыку для Doom, Wolfenstein 3D и Duke Nukem 3D. Музыкант скончался 16 июня 2026 года. Его композиции стали неотъемлемой частью атмосферы легендарных компьютерных игр 1990-х, а музыка из оригинальной Doom была включена в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.