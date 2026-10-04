Обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн скончался после проблем со здоровьем

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Лайл Оделайн умер в возрасте 58 лет. Хоккеист, который выиграл Кубок Стэнли в 1993 году, скончался 2 октября, сообщил клуб НХЛ.

«Весь клуб «Канадиенс» с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Лайла Оделайна, который ушёл из жизни в пятницу в возрасте 58 лет», — говорится в сообщении.

Оделайн выступал за «Монреаль» с 1990 по 1996 год. За это время он провёл 420 матчей, набрал 95 очков, забросил 20 шайб и сделал 75 результативных передач. В 1993 году защитник помог команде завоевать Кубок Стэнли.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Оделайн сыграл 1056 матчей. Помимо «Монреаля», он представлял «Нью-Джерси Девилз», «Финикс Койотс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхокс», «Даллас Старз», «Флорида Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». На его счету 252 очка — 50 голов и 202 передачи, а также 2316 штрафных минут.

По данным Pittsburgh Post-Gazette, причиной смерти стал сердечный приступ. В 2018 году Оделайн перенёс тяжёлое заболевание: заражение крови привело к отказу печени и почек. Позднее хоккеисту провели трансплантацию трёх органов.

«Монреаль Канадиенс» выразил соболезнования семье, друзьям и близким бывшего игрока.

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