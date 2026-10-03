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Опубликовано 3 октября, 23:57

Кашпировскому диагностировали рак желчных протоков за полгода до смерти

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Психотерапевт Анатолий Кашпировский боролся с раком желчных протоков в последние месяцы жизни — болезнь успела дать метастазы в печень. Онкологическое заболевание у него обнаружили в апреле, сообщает Mash.

Поводом для обращения к врачам стали проблемы с желчными протоками: медики извлекли камни и установили стенты, чтобы восстановить их проходимость. Летом состояние Кашпировского ухудшилось. После месяца сильных болей в животе он вновь оказался в больнице. Один из стентов перестал обеспечивать нормальный отток желчи из-за закупорки. Тогда же были выявлены метастазы.

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Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кашпировский скончался после остановки сердца на фоне продолжительных заболеваний, среди которых был сахарный диабет. По его словам, состояние 87-летнего Кашпировского осложняли сразу несколько заболеваний. В итоге сердце психотерапевта остановилось. При этом директор Кашпировского Сергей Рудых ранее рассказывал, что незадолго до смерти у психотерапевта резко упало давление. Его доставили на скорой в больницу, где произошла остановка сердца.

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