Кашпировскому диагностировали рак желчных протоков за полгода до смерти

Психотерапевт Анатолий Кашпировский боролся с раком желчных протоков в последние месяцы жизни — болезнь успела дать метастазы в печень. Онкологическое заболевание у него обнаружили в апреле, сообщает Mash.

Поводом для обращения к врачам стали проблемы с желчными протоками: медики извлекли камни и установили стенты, чтобы восстановить их проходимость. Летом состояние Кашпировского ухудшилось. После месяца сильных болей в животе он вновь оказался в больнице. Один из стентов перестал обеспечивать нормальный отток желчи из-за закупорки. Тогда же были выявлены метастазы.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кашпировский скончался после остановки сердца на фоне продолжительных заболеваний, среди которых был сахарный диабет. По его словам, состояние 87-летнего Кашпировского осложняли сразу несколько заболеваний. В итоге сердце психотерапевта остановилось. При этом директор Кашпировского Сергей Рудых ранее рассказывал, что незадолго до смерти у психотерапевта резко упало давление. Его доставили на скорой в больницу, где произошла остановка сердца.