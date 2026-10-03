Продюсер Дворцов назвал сахарный диабет среди причин смерти Кашпировского

Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался после остановки сердца на фоне продолжительных заболеваний, среди которых был сахарный диабет. Об этом РИА «Новости» рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», — заявил Дворцов.

По его словам, состояние 87-летнего Кашпировского осложняли сразу несколько заболеваний. В итоге сердце психотерапевта остановилось.

При этом директор Кашпировского Сергей Рудых ранее рассказывал, что незадолго до смерти у психотерапевта резко упало давление. Его доставили на скорой в больницу, где произошла остановка сердца. Рудых отмечал, что не может сказать, что Кашпировский долго болел, а причины остановки сердца ещё выясняются.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. О его смерти первым сообщил телеведущий Андрей Малахов, позднее информацию подтвердил Рудых. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.

Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным психотерапевтическим сеансам, которые собирали у экранов многомиллионную аудиторию. В последние месяцы он планировал новые публичные выступления, однако незадолго до смерти отменил запланированные на сентябрь встречи.

Ранее сообщалось, что Кашпировский не оставил родным наследства. Ещё в 2024 году психотерапевт говорил изданию, что после переезда в США растратил значительную часть накоплений.