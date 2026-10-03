Продюсер Дворцов назвал сахарный диабет среди причин смерти Кашпировского
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Психотерапевт Анатолий Кашпировский скончался после остановки сердца на фоне продолжительных заболеваний, среди которых был сахарный диабет. Об этом РИА «Новости» рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», — заявил Дворцов.
По его словам, состояние 87-летнего Кашпировского осложняли сразу несколько заболеваний. В итоге сердце психотерапевта остановилось.
При этом директор Кашпировского Сергей Рудых ранее рассказывал, что незадолго до смерти у психотерапевта резко упало давление. Его доставили на скорой в больницу, где произошла остановка сердца. Рудых отмечал, что не может сказать, что Кашпировский долго болел, а причины остановки сердца ещё выясняются.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. О его смерти первым сообщил телеведущий Андрей Малахов, позднее информацию подтвердил Рудых. Дата и время прощания будут объявлены дополнительно.
Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным психотерапевтическим сеансам, которые собирали у экранов многомиллионную аудиторию. В последние месяцы он планировал новые публичные выступления, однако незадолго до смерти отменил запланированные на сентябрь встречи.
Ранее сообщалось, что Кашпировский не оставил родным наследства. Ещё в 2024 году психотерапевт говорил изданию, что после переезда в США растратил значительную часть накоплений.
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