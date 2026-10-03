«Гол как сокол»: Стало известно, что Кашпировский оставил жене и детям

Анатолий Кашпировский незадолго до смерти признавался, что практически лишился состояния, заработанного на пике популярности. В результате его жена Гулизар и дети могут не получить крупного наследства, пишет Kp.ru.

Ещё в 2024 году психотерапевт говорил изданию, что после переезда в США растратил значительную часть накоплений. По словам Кашпировского, он любил делать дорогие подарки, помогал близким и переписывал на детей имущество.

«Я остался гол как сокол», — признавался он.

От первого брака у Кашпировского родились сын Сергей и дочь Елена, которая умерла в 2018 году. В 2025-м у психотерапевта и его третьей супруги Гулизар появилась дочь. Отцом Кашпировский стал в 86 лет, а незадолго до смерти его директор рассказывал, что артист хотел больше времени проводить с ребёнком.

Отдельный вопрос остаётся с московской квартирой площадью около 56 квадратных метров. Сам Кашпировский утверждал, что жильё ему когда-то предоставила Госдума, однако в его собственности оно не находилось. KP.RU оценивает похожие квартиры в этом районе примерно в 20–30 млн рублей.

Летом СМИ сообщали, что недвижимость была переоформлена на Гулизар. При этом директор Кашпировского Сергей Рудых называл сообщения о передаче жене квартиры и денег «чушью».

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. В последние годы он вновь проводил публичные сеансы, однако незадолго до смерти отменил сентябрьские выступления и вернул деньги за билеты.