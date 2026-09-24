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Опубликовано 24 сентября, 15:15

Целитель Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анатолий Кашпировский, которому в 2026 году исполнилось 87 лет, перестал выходить на связь около трёх месяцев назад. Его соцсети и блоги замолчали, на звонки он не отвечает. Соседи утверждают, что «гипнотизёр» сильно похудел и редко выходит из дома.

О причинах молчания высказалась жена Кашпировского Гулизар. По её словам, обращение так и не записали, потому что семья уезжала из страны на отдых. Куда именно — она уточнять не стала.

Директор Кашпировского Сергей Рудых объяснил ситуацию иначе. Он заявил, что артист сознательно отошёл от публичной жизни — в прошлом году у него родилась дочь.

«Он с ней сейчас носится, хочет просто тихонечко пожить», — сказал Рудых kp.ru. Отдельно он опроверг слухи о том, что Кашпировский остался без денег и квартиры из-за жены.

Тема имущества обсуждалась в СМИ с лета. Писали, что Кашпировский переписал двухкомнатную квартиру на Митинской улице на супругу, которая младше его на 33 года. Стоимость недвижимости оценивали примерно в 20 миллионов рублей. Также утверждалось, что все гонорары артиста проходят через компанию, зарегистрированную на жену. Рудых назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

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Также летом сообщалось, что Анатолий Кашпировский перенёс экстренную операцию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. По данным СМИ, у 86-летнего «мага» обнаружили злокачественную опухоль. Позднее директор целителя опроверг сообщения СМИ об операции.

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Дарья Нарыкова
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