Целитель Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет

Анатолий Кашпировский, которому в 2026 году исполнилось 87 лет, перестал выходить на связь около трёх месяцев назад. Его соцсети и блоги замолчали, на звонки он не отвечает. Соседи утверждают, что «гипнотизёр» сильно похудел и редко выходит из дома.

О причинах молчания высказалась жена Кашпировского Гулизар. По её словам, обращение так и не записали, потому что семья уезжала из страны на отдых. Куда именно — она уточнять не стала.

Директор Кашпировского Сергей Рудых объяснил ситуацию иначе. Он заявил, что артист сознательно отошёл от публичной жизни — в прошлом году у него родилась дочь.

«Он с ней сейчас носится, хочет просто тихонечко пожить», — сказал Рудых kp.ru. Отдельно он опроверг слухи о том, что Кашпировский остался без денег и квартиры из-за жены.

Тема имущества обсуждалась в СМИ с лета. Писали, что Кашпировский переписал двухкомнатную квартиру на Митинской улице на супругу, которая младше его на 33 года. Стоимость недвижимости оценивали примерно в 20 миллионов рублей. Также утверждалось, что все гонорары артиста проходят через компанию, зарегистрированную на жену. Рудых назвал эти сообщения не соответствующими действительности.

Также летом сообщалось, что Анатолий Кашпировский перенёс экстренную операцию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. По данным СМИ, у 86-летнего «мага» обнаружили злокачественную опухоль. Позднее директор целителя опроверг сообщения СМИ об операции.