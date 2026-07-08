У мага СССР Кашпировского нашли рак — он перенёс операцию вместо самоисцеления

Главный гипнотизёр перестройки Анатолий Кашпировский перенёс экстренную операцию после резкого ухудшения состояния здоровья. По данным SHOT, у 86-летнего «мага» обнаружили злокачественную опухоль.

Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота, из-за чего ему потребовалась срочная помощь. Перед госпитализацией его состояние ухудшилось из-за его попыток добиться исцеления самостоятельно. И нет, он лечил себя не своими «магическими силами» — дома ему ставили капельницы с антибиотиками. После обращения к врачам специалисты провели срочное стентирование и взяли материал для биопсии. Исследование, как утверждает SHOT, показало наличие у главного мага СССР опухоли.

Сейчас Кашпировскому рекомендованы постельный режим, специальная диета и наблюдение у онколога. Свои лечебные сеансы он перенёс на сентябрь.

Ранее стало известно, что все активы ашпировского оказались в руках третьей жены Гулизар Чалбашовой. Главный советский «теле-целитель» переписал на супругу, которая моложе его на 33 года, двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей, а все доходы от его деятельности теперь уходят на её личные счета.