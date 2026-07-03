Директор Кашпировского опроверг сообщения о потере целителем квартиры и денег

Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг информацию о том, что супруга забирает у целителя всё имущество и заработанные деньги. Об этом представитель известного советского гипнотизёра заявил в беседе с «Абзацем» .

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что 84-летний Кашпировский якобы остался без московской квартиры и сбережений под влиянием третьей жены Гулизар Чалбашовой, которая моложе него на 33 года. Утверждалось, что целитель переписал на супругу двухкомнатную квартиру в Митине стоимостью около 20 миллионов рублей, а все доходы от его деятельности теперь уходят на её личные счета.