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3 июля, 08:38

Директор Кашпировского опроверг сообщения о потере целителем квартиры и денег

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг информацию о том, что супруга забирает у целителя всё имущество и заработанные деньги. Об этом представитель известного советского гипнотизёра заявил в беседе с «Абзацем».

«Скажите коллегам, чтобы они не несли чушь», — сказал Рудых.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что 84-летний Кашпировский якобы остался без московской квартиры и сбережений под влиянием третьей жены Гулизар Чалбашовой, которая моложе него на 33 года. Утверждалось, что целитель переписал на супругу двухкомнатную квартиру в Митине стоимостью около 20 миллионов рублей, а все доходы от его деятельности теперь уходят на её личные счета.

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Юрий Лысенко
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