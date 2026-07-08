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8 июля, 09:07

Директор Кашпировского опроверг сообщения об экстренной операции целителя

Обложка © РИА Новости / Замир Усманов

Обложка © РИА Новости / Замир Усманов

Знаменитый российский «целитель» Анатолий Кашпировский не переносил экстренную операцию, несмотря на сообщения в СМИ. Эту информацию в беседе с «Абзацем» опроверг его директор Сергей Рудых.

По его словам, никаких операций у Кашпировского не было. Директор подчеркнул, что «маг» прекрасно себя чувствует и находится в отличной физической форме.

«Никаких поводов для беспокойства нет, все эти публикации не имеют никакого отношения к реальности», — заключил Рудых.

Директор Кашпировского опроверг сообщения о потере целителем квартиры и денег
Директор Кашпировского опроверг сообщения о потере целителем квартиры и денег

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский перенёс экстренную операцию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. По данным СМИ, у 86-летнего «мага» обнаружили злокачественную опухоль.

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Борис Эльфанд
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