Директор Кашпировского опроверг сообщения об экстренной операции целителя

Знаменитый российский «целитель» Анатолий Кашпировский не переносил экстренную операцию, несмотря на сообщения в СМИ. Эту информацию в беседе с «Абзацем» опроверг его директор Сергей Рудых.

По его словам, никаких операций у Кашпировского не было. Директор подчеркнул, что «маг» прекрасно себя чувствует и находится в отличной физической форме.

«Никаких поводов для беспокойства нет, все эти публикации не имеют никакого отношения к реальности», — заключил Рудых.

Напомним, ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский перенёс экстренную операцию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. По данным СМИ, у 86-летнего «мага» обнаружили злокачественную опухоль.