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Опубликовано 3 октября, 13:35

«Она даже говорить не может»: Супруга Кашпировского тяжело переживает его смерть

Супруга Кашпировского тяжело переживает его смерть

Обложка © kashpirovskiy

Обложка © kashpirovskiy

Супруга психотерапевта Анатолия Кашпировского тяжело переживает его смерть. Об этом РИА «Новости» рассказал человек из окружения специалиста.

По словам собеседника агентства, Гулизар Чалбашова находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Она не может разговаривать после смерти мужа.

«Вы бы видели его супругу. Даже не представляйте. Это очень тяжко представлять. Она даже говорить не может», — сказал источник.

«Сеансы здоровья» на весь СССР, политика и переговоры с Басаевым*: чем запомнился Анатолий Кашпировский
«Сеансы здоровья» на весь СССР, политика и переговоры с Басаевым*: чем запомнился Анатолий Кашпировский

Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, а позднее SHOT рассказал, что психотерапевт скончался у себя дома в Москве от острой сердечной недостаточности. В последние месяцы Кашпировский продолжал заниматься публичной деятельностью и планировал проводить встречи со своими последователями. Однако перед смертью он отменил все сентябрьские сеансы, а зрителям, купившим билеты, вернули деньги.

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Дарья Денисова
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