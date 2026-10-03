«Она даже говорить не может»: Супруга Кашпировского тяжело переживает его смерть
Супруга Кашпировского тяжело переживает его смерть
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Супруга психотерапевта Анатолия Кашпировского тяжело переживает его смерть. Об этом РИА «Новости» рассказал человек из окружения специалиста.
По словам собеседника агентства, Гулизар Чалбашова находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Она не может разговаривать после смерти мужа.
«Вы бы видели его супругу. Даже не представляйте. Это очень тяжко представлять. Она даже говорить не может», — сказал источник.
Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов, а позднее SHOT рассказал, что психотерапевт скончался у себя дома в Москве от острой сердечной недостаточности. В последние месяцы Кашпировский продолжал заниматься публичной деятельностью и планировал проводить встречи со своими последователями. Однако перед смертью он отменил все сентябрьские сеансы, а зрителям, купившим билеты, вернули деньги.
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