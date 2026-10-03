«Она даже говорить не может»: Супруга Кашпировского тяжело переживает его смерть

Супруга психотерапевта Анатолия Кашпировского тяжело переживает его смерть. Об этом РИА «Новости» рассказал человек из окружения специалиста.

По словам собеседника агентства, Гулизар Чалбашова находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Она не может разговаривать после смерти мужа.

«Вы бы видели его супругу. Даже не представляйте. Это очень тяжко представлять. Она даже говорить не может», — сказал источник.