«Сеансы здоровья» на весь СССР, политика и переговоры с Басаевым*: чем запомнился Анатолий Кашпировский

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. Он стал одним из самых узнаваемых лиц перестройки, собирал залы, был депутатом Госдумы и участвовал в переговорах с террористами в Будённовске. Life.ru рассказывает о его жизни и событиях, которые сделали его знаменитым.

3 октября стало известно о смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского. О его кончине сообщил телеведущий Андрей Малахов. Позднее информацию подтвердил директор Кашпировского Сергей Рудых. Ему было 87 лет. Точная медицинская причина смерти в первых сообщениях не раскрывалась.

Для широкой аудитории Кашпировский навсегда остался человеком с телеэкрана конца 1980-х. Его «сеансы здоровья» стали одним из самых обсуждаемых телевизионных событий того времени. Зрители ждали избавления от болезней, а критики оспаривали заявления об «исцелениях». Известность психотерапевта пережила и распад СССР, и уход его программы из центрального эфира.

Фото © РИА Новости / Юрий Простяков

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт, после чего много лет работал психиатром и психотерапевтом в Виннице. До телевизионной карьеры он занимался врачебной практикой, изучал гипноз и возможности психологического воздействия.

Первые громкие появления Кашпировского на телевидении были связаны с демонстрацией его методов. Особое внимание привлекли телемосты, во время которых он общался с пациентками, находившимися на операционном столе. Эти эфиры представлялись как примеры дистанционного обезболивания. Однако позднее появились свидетельства о применении медикаментов и боли, которую испытывала одна из участниц. Поэтому считать эти передачи доказательством операций исключительно «под гипнозом» нельзя.

Пик популярности пришёлся на осень 1989 года. На Первой программе Центрального телевидения вышли шесть выпусков «Сеансов здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Он обращался к зрителям и заявлял, что способен воздействовать на их организм через экран. Его спокойная манера речи, пристальный взгляд и уверенность стали основой узнаваемого телевизионного образа.

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Влияние Кашпировского на массовую культуру вышло далеко за пределы этих шести передач. Видеокассеты с его выступлениями передавали из рук в руки, кинотеатры и видеосалоны организовывали специальные показы. Его пародировали Владимир Винокур, Александр Ширвиндт, Ефим Шифрин и Евгений Петросян. Фамилия психотерапевта стала прочно ассоциироваться с массовыми телесеансами эпохи перестройки.

При этом популярность сопровождалась критикой. Заявления об избавлении от заболеваний вызывали споры, а рассказы поклонников о чудесных результатах не означали доказанной эффективности лечения. Противоречивое отношение к его методам сохранялось и после завершения телевизионного проекта.

В 1993 году Кашпировский стал депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. Спустя два года он оказался в центре событий, совершенно не похожих на телевизионные выступления: приехал в Будённовск, где террористы под командованием Шамиля Басаева* захватили городскую больницу и удерживали заложников.

Фото © Youtube / Anatoly Kashpirovskiy

В июне 1995 года Кашпировский вошёл в захваченную больницу и разговаривал с Басаевым*. Этот эпизод подтверждается разными источниками, однако оценки его вклада в освобождение людей расходятся. Сам психотерапевт впоследствии подробно описал встречу в своих воспоминаниях. По его версии, он попросил Басаева* отпустить пять беременных женщин и получил согласие. Кашпировский также рассказывал, как обходил переполненные палаты и общался с заложниками, просившими о помощи.

После пика всесоюзной славы Кашпировский продолжал публичные выступления. Новую волну внимания он получил в 2020 году, когда начал проводить трансляции на YouTube. Осенью 2024-го Life.ru писал о его сеансах в Москве: спустя десятилетия после первых телеэфиров у него по-прежнему оставались поклонники, готовые приходить на встречи.

Биография Кашпировского вместила врачебную практику, телевизионную славу, политику и участие в одной из самых трагических историй 1990-х. Но главным источником его известности остались «сеансы здоровья» — передачи, которые сделали его символом времени, когда вера в возможности телевидения соединялась с надеждой на чудесное исцеление.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Кашпировский отошёл от публичной жизни. Его директор Сергей Рудых объяснял это желанием проводить больше времени с семьёй и маленькой дочерью, родившейся в 2025 году.

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