Умер дома: Стала известна причина смерти Анатолия Кашпировского
SHOT: Кашпировский умер от острой сердечной недостаточности
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Анатолий Кашпировский умер у себя дома в Москве от острой сердечной недостаточности. Сердце 87-летнего психотерапевта остановилось около 06:40 утра, сообщает SHOT. Ранее о смерти Кашпировского сообщил телеведущий Андрей Малахов.
По данным телеграм-канала, близкие вызвали Кашпировскому скорую помощь, однако спасти его не удалось. Накануне он чувствовал себя нормально и не жаловался на самочувствие.
Кашпировский получил всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным психотерапевтическим сеансам. Миллионы зрителей следили за его эфирами, во время которых он утверждал, что способен воздействовать на состояние людей с помощью внушения.
В последние годы сообщения о здоровье Кашпировского появлялись неоднократно. В октябре 2025 года Life.ru писал о его экстренной госпитализации в Москве на фоне сообщений об онкологическом заболевании. Спустя месяц психотерапевта доставили в больницу после потери сознания в московском аэропорту.
Летом 2026 года SHOT вновь сообщал об ухудшении его состояния и обнаруженной злокачественной опухоли. При этом директор Кашпировского Сергей Рудых позднее опровергал сведения об экстренной операции, утверждая, что психотерапевт чувствует себя хорошо.
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