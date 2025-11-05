Кашпировский госпитализирован в Москве после потери сознания в аэропорту

Знаменитый психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на микроинсульт. Врачи оказывают экстраординарному специалисту всю необходимую медицинскую помощь, сообщает сайт MK.ru.

Инцидент произошёл в одном из московских аэропортов. 86-летний целитель, находясь в компании спутницы, готовился к вылету в Стамбул. По некоторым сведениям, конечным пунктом его путешествия должна была стать Польша, где Кашпировский проживал в начале 90-х и пользуется любовью местных жителей. Однако во время прохождения контроля на регистрации пожилой мужчина внезапно потерял сознание. Его незамедлительно доставили в больницу, расположенную на юго-западе Москвы.

Медики заподозрили у Кашпировского микроинсульт и провели все необходимые обследования. Специалисты отмечают, что в таком зрелом возрасте даже малейшие повреждения мозга могут иметь серьёзные последствия для здоровья.

Кашпировский уже попадал в больницу месяцем ранее. Сообщалось, что состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему был назначен курс лучевой терапии.