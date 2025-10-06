Кашпировский пытался вылечиться от онкологии своими методами, но всё закончилось больницей

По предварительным данным, Кашпировский уже долгое время мучается от болей в животе, но принимать медицинскую помощь он не хотел. Телепат стал лечить себя сам, не прибегая к таблеткам и не зная о своём диагнозе. Когда Кашпировский всё же попал в больницу, у него нашли запущенную онкологию. Сейчас поражённых участков в брюшной полости у него очень много. Пациенту проводят лучевую терапию, но сам маг уже мало верит, что выживет.