6 октября, 09:11

Кашпировский пытался вылечиться от онкологии своими методами, но всё закончилось больницей

Baza: Кашпировский пытался лечиться собственными методами до госпитализации

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Называющий себя магом и целителем Анатолий Кашпировский пытался вылечить себя собственными методами, но всё закончилось госпитализацией и ухудшением здоровья. Информацией делится Baza, комментируя состояние «ясновидящего».

По предварительным данным, Кашпировский уже долгое время мучается от болей в животе, но принимать медицинскую помощь он не хотел. Телепат стал лечить себя сам, не прибегая к таблеткам и не зная о своём диагнозе. Когда Кашпировский всё же попал в больницу, у него нашли запущенную онкологию. Сейчас поражённых участков в брюшной полости у него очень много. Пациенту проводят лучевую терапию, но сам маг уже мало верит, что выживет.

Ранее сообщалось, что главный маг СССР Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. Состояние 86-летнего телепата ухудшилось на фоне онкологического заболевания, ему назначен курс лучевой терапии.

Татьяна Миссуми
