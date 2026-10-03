Умер Анатолий Кашпировский

Российский телеведущий Андрей Малахов сообщил о кончине советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского. Трагическую весть журналист опубликовал в своём личном Telegram-канале.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал Малахов, выразив соболезнования близким и почитателям деятельности специалиста.

Причины и обстоятельства смерти на данный момент не уточняются, официальных комментариев от представителей или родственников психотерапевта пока не поступало.

Анатолий Кашпировский приобрел всесоюзную известность в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии, собиравшим у экранов миллионы зрителей. Передачи с его «установками на выздоровление» стали одним из самых ярких и обсуждаемых феноменов позднесоветской эпохи. Кашпировский имел медицинское образование, работал врачом-психиатром, а также избирался депутатом Государственной думы РФ первого созыва. В последние годы он продолжал вести публичную деятельность, организовывал встречи и развивал собственные интернет-ресурсы.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года — в этом году ему исполнилось 87 лет.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Кашпировский отошёл от публичной жизни. Его директор Сергей Рудых объяснял это желанием проводить больше времени с семьёй и маленькой дочерью, родившейся в 2025 году.