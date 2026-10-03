Кашпировский перед смертью отменил все сеансы и вернул деньги за билеты

Анатолий Кашпировский отменил все запланированные на сентябрь «лечебные» сеансы, которые собирался провести после лечения, а купившим билеты зрителям вернули деньги. Об этом сообщает SHOT.

Летом телеграм-канал писал, что у психотерапевта обнаружили злокачественную опухоль после жалоб на сильные боли в животе. Тогда Кашпировскому провели срочное стентирование и биопсию, после чего он перенёс свои встречи с последователями на сентябрь. При этом директор психотерапевта позднее отрицал сообщения об экстренной операции.

До ухудшения состояния Кашпировский снова активно собирал залы. На одну из первых московских встреч после возвращения пришли около 300 человек. Во время таких сеансов он обещал помочь зрителям похудеть, восстановить зрение, нормализовать сердцебиение и избавиться от других проблем с помощью внушения и различных психологических приёмов.

За четыре дня московских выступлений Кашпировский, по данным SHOT, заработал более шести миллионов рублей. На мероприятиях также продавали книги, фотографии и другой мерч, а посетителям предлагали оставлять пожертвования.

Последние годы финансовыми и организационными вопросами психотерапевта занималась его третья жена Гулизар Чалбашова. По данным SHOT, Кашпировский ранее переоформил на неё московскую квартиру, а связанные с его выступлениями доходы проходили через оформленный на супругу бизнес. Сам Кашпировский публично продолжал утверждать, что его методы основаны на «точных науках».