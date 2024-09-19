«Не шизофреник, но одержим глупостью» : Психиатр раскрыл секрет многолетнего успеха Кашпировского
Психиатр Шуров: Анатолий Кашпировский одержим идеей всех исцелить
Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy
Существуют мошенники, которые просто обманывают людей на деньги, но экстрасенс Анатолий Кашпировский не таков. Он буквально одержим идеей всех исцелить. О секрете успеха главного телемага СССР, который снова проводит свои сеансы, Life.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.
Он параноидный психопат, который верит в свою миссию, и он очень убедителен. Есть мошенники, которые просто и тупо обманывают, а Кашпировский убеждён, что он всех от всего излечит. Кашпировский всё время с кем-то судится, кого-то бьёт, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит. Вплоть до того, что просит поднять его на космическом корабле и говорит, что пошлёт всем нужный сигнал там. Он явно не шизофреник, потому что он не вышел в декомпенсацию. Но он одержим этой глупостью.
По мнению Шурова, секрет успеха Кашпировского — в совокупности факторов. Во-первых, его главная аудитория — это «старая гвардия» из 90-х, когда в стране рухнула медицина. Во-вторых, он вовремя попал на телевидение и соответствующим образом обработал публику. По словам психиатра, Кашпировский зарядил очень много людей.
Напомним, что звезда советских телеэкранов экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Всего же за четыре дня в Москве гипнотизёр заработал 6 млн рублей. Подробности читайте на Life.ru.