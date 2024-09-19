«Не шизофреник, но одержим глупостью» : Психиатр раскрыл секрет многолетнего успеха Кашпировского

Он параноидный психопат, который верит в свою миссию, и он очень убедителен. Есть мошенники, которые просто и тупо обманывают, а Кашпировский убеждён, что он всех от всего излечит. Кашпировский всё время с кем-то судится, кого-то бьёт, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит. Вплоть до того, что просит поднять его на космическом корабле и говорит, что пошлёт всем нужный сигнал там. Он явно не шизофреник, потому что он не вышел в декомпенсацию. Но он одержим этой глупостью.