Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

«Не шизофреник, но одержим глупостью» : Психиатр раскрыл секрет многолетнего успеха Кашпировского

Психиатр Шуров: Анатолий Кашпировский одержим идеей всех исцелить

19 сентября, 09:58
Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy

Анатолий Кашпировский. Обложка © kashpirovskiy

Существуют мошенники, которые просто обманывают людей на деньги, но экстрасенс Анатолий Кашпировский не таков. Он буквально одержим идеей всех исцелить. О секрете успеха главного телемага СССР, который снова проводит свои сеансы, Life.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Он параноидный психопат, который верит в свою миссию, и он очень убедителен. Есть мошенники, которые просто и тупо обманывают, а Кашпировский убеждён, что он всех от всего излечит. Кашпировский всё время с кем-то судится, кого-то бьёт, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит. Вплоть до того, что просит поднять его на космическом корабле и говорит, что пошлёт всем нужный сигнал там. Он явно не шизофреник, потому что он не вышел в декомпенсацию. Но он одержим этой глупостью.

Василий Шуров

Врач-психиатр

Он параноидный психопат, который верит в свою миссию, и он очень убедителен. Есть мошенники, которые просто и тупо обманывают, а Кашпировский убеждён, что он всех от всего излечит. Кашпировский всё время с кем-то судится, кого-то бьёт, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит. Вплоть до того, что просит поднять его на космическом корабле и говорит, что пошлёт всем нужный сигнал там. Он явно не шизофреник, потому что он не вышел в декомпенсацию. Но он одержим этой глупостью.
Он параноидный психопат, который верит в свою миссию, и он очень убедителен. Есть мошенники, которые просто и тупо обманывают, а Кашпировский убеждён, что он всех от всего излечит. Кашпировский всё время с кем-то судится, кого-то бьёт, он ужасно агрессивен — он помешан на идее, что всех исцелит. Вплоть до того, что просит поднять его на космическом корабле и говорит, что пошлёт всем нужный сигнал там. Он явно не шизофреник, потому что он не вышел в декомпенсацию. Но он одержим этой глупостью.

По мнению Шурова, секрет успеха Кашпировского — в совокупности факторов. Во-первых, его главная аудитория — это «старая гвардия» из 90-х, когда в стране рухнула медицина. Во-вторых, он вовремя попал на телевидение и соответствующим образом обработал публику. По словам психиатра, Кашпировский зарядил очень много людей.

Анатолий Кашпировский прогнал с сеанса больную женщину из-за хлорки
Анатолий Кашпировский прогнал с сеанса больную женщину из-за хлорки

Напомним, что звезда советских телеэкранов экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Всего же за четыре дня в Москве гипнотизёр заработал 6 млн рублей. Подробности читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!