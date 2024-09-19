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19 сентября, 06:50

Анатолий Кашпировский прогнал с сеанса больную женщину из-за хлорки

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский прогнал со своего нового сеанса больную женщину из-за того, что та принесла слишком мало хлорки. Как выяснил SHOT, на одной из встреч главный целитель СССР избавлял от аллергии клин клином. Женщина, задыхающаяся от хлорки, принесла её с собой недостаточно и навлекла на себя гнев советского мага.

По данным телеграм-канала, сеанс избавления от аллергии у гипнотизёра проходит следующим образом: вы приносите с собой аллерген, слушаете экстрасенса и падаете. После этого, как утверждает Кашпировский, следует выздоровление. Но маг призывает не быть жадным: если аллергия на яблоки — то надо принести килограмм, если на стиральный порошок — то полный пакет. Так, одну посетительницу Кашпировский лечить отказался из-за того, что та принесла мало хлорки.

Сеанс Анатолия Кашпировского. Видео © SHOT

Сам гипнотизёр уверяет, что такой подход вполне объясним: жадные люди жалеют не только на лечение, но и на себя, поэтому недостойны его внимания. Те, кто вёл себя более покладисто, сеансом довольны. Одна из участниц, которая приехала к магу с Кавказа, заверяет, что у неё пропали синяки.

Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР
Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР

Напомним, звезда советских телеэкранов, экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Подробности читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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