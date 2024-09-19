Главный маг СССР Кашпировский за 4 дня заработал 6 млн на «исцелении солями» в Москве

За четыре дня сеансов в Москве главный экстрасенс СССР Анатолий Кашпировский заработал больше шести миллионов рублей, выяснил SHOT. Теперь маг уже анонсировал новые встречи в Санкт-Петербурге. Однако о доходах отчитываться не спешит.

Гулизар Чалбашова. Фото © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, официально «магический бизнес» на своё имя чародей регистрировать не стал. На его главной помощнице, по совместительству супруге, 65-летней Гулизар Чалбашовой тоже ничего нет. Организация мероприятий и хлопоты с миллионными доходами ложатся на плечи его соратников.

Одного из помощников Кашпировского зовут Владислав, его ИП в области театральных искусств зарегистрировано в Казахстане. Ещё один подручный «волшебника», который помогает на сцене во время выступлений, является совладельцем компании в области исполнительских искусств.

Больше всего маг и его помощники рады пожертвованиям в виде налички. Каждому гостю на входе предлагают закинуть донат для того, чтобы ясновидящий мог «более ясно увидеть» все проблемы участников сеанса.