Главный маг СССР Кашпировский за 4 дня заработал 6 млн на «исцелении солями» в Москве
За четыре дня сеансов в Москве Анатолий Кашпировский заработал более 6 млн
Анатолий Кашпировский. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Анатолий Кашпировский
За четыре дня сеансов в Москве главный экстрасенс СССР Анатолий Кашпировский заработал больше шести миллионов рублей, выяснил SHOT. Теперь маг уже анонсировал новые встречи в Санкт-Петербурге. Однако о доходах отчитываться не спешит.
Гулизар Чалбашова. Фото © SHOT
Как выяснил телеграм-канал, официально «магический бизнес» на своё имя чародей регистрировать не стал. На его главной помощнице, по совместительству супруге, 65-летней Гулизар Чалбашовой тоже ничего нет. Организация мероприятий и хлопоты с миллионными доходами ложатся на плечи его соратников.
Одного из помощников Кашпировского зовут Владислав, его ИП в области театральных искусств зарегистрировано в Казахстане. Ещё один подручный «волшебника», который помогает на сцене во время выступлений, является совладельцем компании в области исполнительских искусств.
Больше всего маг и его помощники рады пожертвованиям в виде налички. Каждому гостю на входе предлагают закинуть донат для того, чтобы ясновидящий мог «более ясно увидеть» все проблемы участников сеанса.
Напомним, звезда советских телеэкранов экстрасенс Анатолий Кашпировский снова начал давать сеансы исцеления. На одну из первых встреч с магом пришло около 300 человек. Подробности читайте на Life.ru.