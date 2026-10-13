Актриса Любовь Хатько скончалась на 83-м году жизни

Заслуженная артистка Республики Бурятия Любовь Хатько умерла в возрасте 82 лет. Более 20 лет своей творческой жизни она посвятила Орскому драматическому театру имени А. С. Пушкина.

«Орский театр скорбит. Ушла из жизни Любовь Хатько», — говорится в сообщении театра.

В коллективе Хатько назвали легендой орской сцены, актрисой редкого обаяния и внутренней силы. Коллеги отметили искренность и глубину её сценических образов, подчеркнув, что в каждой роли она умела находить правду, которая находила отклик у зрителей.

Хатько запомнилась коллегам не только как талантливая артистка, но и как мудрый и чуткий наставник для молодых актёров. В театре отметили её требовательность к себе, душевную щедрость и готовность поддерживать других.

Любовь Андреевна прослужила в Орском драматическом театре более двух десятилетий. Позднее она переехала из Орска и уже продолжительное время не входила в состав труппы.

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким Любови Хатько.

Ранее сообщалось, что советская и латвийская актриса Индра Брике умерла на 69-м году жизни. Российскому зрителю она в том числе знакома по военной драме Павла Чухрая «Холодное танго».