Кашпировского похоронили на Украине

Анатолия Кашпировского похоронили в украинской Виннице 13 октября, спустя десять дней после смерти. Об этом сообщает журналист Дмитрий Гордон*, который опубликовал видеозапись с покойным психотерапевтом.

Гордон назвал Кашпировского своим другом и рассказал, что церемония захоронения состоялась несколько часов назад.

«Анатолий Михайлович вернулся домой — к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!» — написал журналист.

В Виннице, на Центральном кладбище, покоятся родители Кашпировского — Михаил и Ядвига, а также его дочь Елена от первого брака. Она умерла в Канаде в 2018 году в возрасте 50 лет. Тогда психотерапевт сам организовал перевозку её тела на Украину.

Кашпировский скончался 3 октября в Москве в возрасте 87 лет. Прощание с ним состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище. Проводить знаменитого гипнотизёра в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники.

Накануне Life.ru сообщал о сложном маршруте перевозки тела Кашпировского на Украину. По словам племянника психотерапевта Юрия Мамаева, 12 октября гроб находился в грузовом терминале аэропорта Стамбула, откуда его должны были отправить в Варшаву. Далее планировалась транспортировка поездом в Киев, а затем — в Винницу. При этом первоначально родственники обсуждали возможность кремации и разделения праха между двумя странами. Как утверждал Мамаев, сам Кашпировский хотел, чтобы часть его останков захоронили рядом с матерью, а другую оставили в России. Впоследствии семья отказалась от кремации и выбрала традиционные похороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.