Убитая горем вдова Кашпировского разрыдалась в траурном зале под его песню

Третья жена Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у его гроба, когда в траурном зале включили песню «Две звезды» в исполнении самого психотерапевта. Кадры с церемонии прощания публикует Life.ru.

Вдова Кашпировского расплакалась во время прощания с психотерапевтом. Видео © Life.ru

Эту композицию Кашпировский исполнял на своих творческих и юбилейных вечерах ещё с конца 1990-х годов. Во время церемонии зазвучал голос самого целителя, после чего его супруга не смогла сдержать эмоций.

Гулизар была третьей женой Кашпировского: она младше него на 33 года. По данным SHOT, их отношения начались ещё в 2014 году, когда психотерапевт развёлся с Ириной. Официально пара зарегистрировала брак в 2023-м, а спустя два года у супругов родилась дочь.

На Чалбашову также была оформлена значительная часть связанных с деятельностью Кашпировского активов. Она занималась финансовыми вопросами и получала гонорары за его сеансы.

Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Широкую известность психотерапевт получил в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам, которые смотрели миллионы зрителей. Прощание с ним назначили на 8 октября на Троекуровском кладбище. Незадолго до смерти Кашпировский отменил сентябрьские выступления и вернул зрителям деньги за билеты. Последние годы организационными и финансовыми делами психотерапевта занималась его третья жена. Ранее Life.ru писал, что на Чалбашову была переоформлена московская квартира Кашпировского, а связанные с выступлениями доходы проходили через оформленный на неё бизнес.