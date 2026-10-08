С Анатолием Кашпировским простятся 8 октября на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским пройдёт 8 октября в Москве. Она начнётся в 12:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища, сообщили ТАСС родственники Кашпировского.

После публичной церемонии семья проведёт похороны без посторонних. Родственники также решили не сообщать, где именно похоронят психотерапевта. Его тело кремировать не будут.

«Похороны пройдут в закрытом формате», — сообщила родственница вдовы Кашпировского.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. После окончания Винницкого медицинского института в 1962 году он работал врачом-психиатром и психотерапевтом.

Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов. В 1989 году Центральное телевидение СССР показывало его программу «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

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