Прах «главного мага» СССР Кашпировского могут разделить между Россией и Украиной
Обложка © Rutube / Анатолий Кашпировский
Анатолия Кашпировского, которого после знаменитых телесеансов конца 1980-х нередко называли «главным магом» СССР, могут кремировать, а его прах разделить между двумя захоронениями. Часть планируется отправить на Украину и предать земле рядом с матерью психотерапевта, а часть оставить в России. Об этом рассказал РИА «Новости» его племянник Юрий Мамаев.
Вторую часть праха предполагается захоронить на Троекуровском кладбище в Москве. По словам родственника, рассматривается место рядом с могилой журналиста Сергея Доренко.
«Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину для захоронения рядом с его матерью, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище», — пояснил Мамаев.
Именно кремацию Кашпировский, по словам близких, выбрал при жизни. Ранее предполагалось, что его просто похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с психотерапевтом назначено на 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Ранее Life.ru сообщал дату и место прощания. До этого стало известно о планах провести похороны в закрытом формате. Life.ru также рассказывал о последних часах психотерапевта и предполагаемой причине его смерти.
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