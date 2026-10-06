Прах «главного мага» СССР Кашпировского могут разделить между Россией и Украиной

Анатолия Кашпировского, которого после знаменитых телесеансов конца 1980-х нередко называли «главным магом» СССР, могут кремировать, а его прах разделить между двумя захоронениями. Часть планируется отправить на Украину и предать земле рядом с матерью психотерапевта, а часть оставить в России. Об этом рассказал РИА «Новости» его племянник Юрий Мамаев.

Вторую часть праха предполагается захоронить на Троекуровском кладбище в Москве. По словам родственника, рассматривается место рядом с могилой журналиста Сергея Доренко.

«Предполагается, что тело дяди будет кремировано, часть отправится на Украину для захоронения рядом с его матерью, часть будет захоронена, действительно, как и предполагалось, на Троекуровском кладбище», — пояснил Мамаев.