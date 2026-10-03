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Опубликовано 3 октября, 19:12

Стали известны дата и место прощания с Анатолием Кашпировским

Прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Москве

Обложка © РИА Новости / Сергей Киврин

Обложка © РИА Новости / Сергей Киврин

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили в семье Кашпировского.

Церемония пройдёт в прощальном зале и начнётся в 12:00 по московскому времени.

«Прощание состоится 8 октября, в прощальном зале Троекуровского кладбища в 12:00», — сообщил представитель семьи ТАСС.

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Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Его директор Сергей Рудых рассказал, что незадолго до смерти у психотерапевта резко упало давление, после чего его госпитализировали.

По словам Рудых, Кашпировский скончался в больнице после остановки сердца. Причины самой остановки сердца устанавливаются.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Его директор сообщил, что психотерапевту резко стало плохо и упало давление, после чего его госпитализировали в одну из московских больниц. Несмотря на помощь врачей, в 06:45 у Кашпировского остановилось сердце. Рудых отмечал, что причины остановки сердца ещё устанавливаются.

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Кашпировский получил всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным «сеансам здоровья», которые смотрели миллионы зрителей. До этого он около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом. В 1993 году Кашпировский стал депутатом Госдумы первого созыва, а в 1995-м участвовал в переговорах во время захвата заложников в Будённовске. В 2024 году он вновь начал проводить публичные сеансы, однако незадолго до смерти отменил запланированные на сентябрь выступления и вернул зрителям деньги за билеты.

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