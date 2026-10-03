«О нём спорили все»: Астролог Глоба рассказал, каким запомнил Кашпировского

Анатолий Кашпировский был закрытым, сдержанным и жёстким человеком, вокруг которого всегда кипели споры. Об этом в разговоре с Life.ru заявил астролог Павел Глоба, знакомый с психотерапевтом ещё с конца 1980-х годов.

Можно сказать только одно, если обобщить: никто не был к нему равнодушен. Вот это точно. Никто. Все имели о нём какое-то мнение Павел Глоба Астролог

По словам астролога, близкими друзьями они с Кашпировским никогда не были, однако неоднократно встречались, а сам психотерапевт приходил к нему в гости. При этом Глоба подчеркнул, что он мало знал его лично, чтобы давать подробную характеристику.

Он также отказался оценивать профессиональную деятельность Кашпировского, поскольку не считает себя специалистом в этой области. Глоба отметил, что тот действительно был врачом, работал в психиатрии и психотерапии, однако судить об эффективности его методов, по мнению астролога, должны профессионалы.

«Не знаю, помогал он или нет, трудно здесь сказать, но был ажиотаж вокруг его имени тогда, в конце восьмидесятых — начале девяностых. Многие смотрели его телепрограммы», — вспомнил Глоба.

Самого Кашпировского он описал как человека закрытого, который мало говорил о себе, держался сдержанно и достаточно жёстко. Реакция публики при этом была совершенно разной: одни его обожали и готовы были «носить на руках», другие верили и ждали чуда, третьи потешались над ним, а кто-то воспринимал психотерапевта как непонятную фигуру, не вписывающуюся в привычные рамки.

Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам, которые смотрели миллионы зрителей. Глоба подчеркнул, что, несмотря на полярное отношение к его деятельности, сам Кашпировский был ярким и харизматичным человеком, а окончательную оценку его профессиональным методам должны давать специалисты.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По словам его директора Сергея Рудых, психотерапевту внезапно стало плохо: у него резко упало давление, после чего его на скорой доставили в больницу, где произошла остановка сердца. Рудых подчеркнул, что Кашпировский долго не болел и его смерть стала неожиданной.