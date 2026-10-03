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Регион
Опубликовано 3 октября, 15:50

Директор Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта остановку сердца

Обложка © РИА Новости / А. Гордиевич

Обложка © РИА Новости / А. Гордиевич

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца. Об этом ТАСС сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, незадолго до смерти у Кашпировского резко упало давление. Психотерапевта увезли на скорой в больницу, где он впоследствии скончался.

«Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», — рассказал Рудых.

Умер Кашпировский: 87 лет, три жены и та самая «Даю установку!»
Умер Кашпировский: 87 лет, три жены и та самая «Даю установку!»

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По данным SHOT, причиной стала острая сердечная недостаточность. Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х благодаря телевизионным «сеансам здоровья», которые смотрели миллионы зрителей. Позднее он был депутатом Госдумы (1993-1995), участвовал в переговорах во время захвата заложников в Будённовске, а в последние годы вновь проводил публичные сеансы.

Ранее стало известно, что перед смертью Кашпировский отменил все запланированные на сентябрь сеансы и вернул зрителям деньги за билеты.

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Милена Скрипальщикова
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