Директор Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта остановку сердца

Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца. Об этом ТАСС сообщил его директор Сергей Рудых.

По его словам, незадолго до смерти у Кашпировского резко упало давление. Психотерапевта увезли на скорой в больницу, где он впоследствии скончался.

«Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», — рассказал Рудых.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. По данным SHOT, причиной стала острая сердечная недостаточность. Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х благодаря телевизионным «сеансам здоровья», которые смотрели миллионы зрителей. Позднее он был депутатом Госдумы (1993-1995), участвовал в переговорах во время захвата заложников в Будённовске, а в последние годы вновь проводил публичные сеансы.

Ранее стало известно, что перед смертью Кашпировский отменил все запланированные на сентябрь сеансы и вернул зрителям деньги за билеты.