Мать внебрачного сына Кашпировского раскрыла последнюю волю целителя
Kp.ru: Кашпировский завещал похоронить себя рядом с матерью на Украине
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoly_kashpirovskiy
Анатолий Кашпировский хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью в украинской Виннице. О его последней воле рассказала мать внебрачного сына психотерапевта Светлана. Она отметила в беседе с kp.ru, что после московской церемонии прощания тело могут кремировать.
Однако, по словам собеседницы издания, вдова Кашпировского пока не решила, как организовать перевозку на Украину. Алексей Фуштей, называющий себя внебрачным сыном психотерапевта, незадолго до смерти разговаривал с ним по телефону. По его словам, отец плохо себя чувствовал, но обещал скорую встречу, которая так и не состоялась.
Напомним, Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. Изначально его близкие сообщили о закрытом формате похорон и отказе от кремации. Кроме того, психотерапевта планировали похоронить 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
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