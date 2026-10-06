Мать внебрачного сына Кашпировского раскрыла последнюю волю целителя

Анатолий Кашпировский хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью в украинской Виннице. О его последней воле рассказала мать внебрачного сына психотерапевта Светлана. Она отметила в беседе с kp.ru, что после московской церемонии прощания тело могут кремировать.

Однако, по словам собеседницы издания, вдова Кашпировского пока не решила, как организовать перевозку на Украину. Алексей Фуштей, называющий себя внебрачным сыном психотерапевта, незадолго до смерти разговаривал с ним по телефону. По его словам, отец плохо себя чувствовал, но обещал скорую встречу, которая так и не состоялась.