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Опубликовано 4 октября, 16:17

Племянник Кашпировского рассекретил дату и место похорон главного мага СССР

Кашпировского похоронят на Троекуровском кладбище 8 октября

Обложка © ТАСС / Нетелев Роберт

Обложка © ТАСС / Нетелев Роберт

Главного мага СССР Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, в тот же день состоится церемония прощания. Дату рассекретил племянник советского психотерапевта Юрий Мамаев.

«Дата похорон совпадает с датой прощания. Место захоронения уже известно, это Троекуровское кладбище», — рассказал родственник.

Проститься с Кашпировским можно будет 8 октября в 12:00 мск в Прощальном зале некрополя. Психотерапевт скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Его директор сообщал, что незадолго до смерти у Кашпировского резко снизилось давление, после чего его госпитализировали. В больнице произошла остановка сердца.

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При жизни он просил родственников кремировать его после смерти, однако семья в итоге решила не исполнять его волю и провести обычные похороны.

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