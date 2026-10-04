Племянник Кашпировского рассекретил дату и место похорон главного мага СССР

Главного мага СССР Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, в тот же день состоится церемония прощания. Дату рассекретил племянник советского психотерапевта Юрий Мамаев.

Проститься с Кашпировским можно будет 8 октября в 12:00 мск в Прощальном зале некрополя. Психотерапевт скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Его директор сообщал, что незадолго до смерти у Кашпировского резко снизилось давление, после чего его госпитализировали. В больнице произошла остановка сердца.