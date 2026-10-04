Племянник Кашпировского рассекретил дату и место похорон главного мага СССР
Кашпировского похоронят на Троекуровском кладбище 8 октября
Обложка © ТАСС / Нетелев Роберт
Главного мага СССР Анатолия Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, в тот же день состоится церемония прощания. Дату рассекретил племянник советского психотерапевта Юрий Мамаев.
«Дата похорон совпадает с датой прощания. Место захоронения уже известно, это Троекуровское кладбище», — рассказал родственник.
Проститься с Кашпировским можно будет 8 октября в 12:00 мск в Прощальном зале некрополя. Психотерапевт скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Его директор сообщал, что незадолго до смерти у Кашпировского резко снизилось давление, после чего его госпитализировали. В больнице произошла остановка сердца.
При жизни он просил родственников кремировать его после смерти, однако семья в итоге решила не исполнять его волю и провести обычные похороны.
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