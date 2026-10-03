Племянник Кашпировского рассказал о его последней воле быть кремированным

Психотерапевт Анатолий Кашпировский при жизни просил кремировать его после смерти, однако сейчас семья готовится к традиционному захоронению. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал его племянник Юрий Мамаев.

«Воля Анатолия Михайловича была лично мне озвучена. И не только мне, озвучена сыну Сергею, озвучена давно. Причём воля была такова, что его тело должно быть предано кремации, должно быть сожжено… Насколько мне известно, сейчас речь идёт о классическом варианте захоронения», — заявил Мамаев.

По словам Мамаева, в последний год жизни Кашпировский тяжело болел и неоднократно нуждался в медицинской помощи. Мамаев утверждает, что непосредственной причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне онкологического заболевания желудка.

3 октября 2026 года умер главный экстрасенс и гипнотизёр страны Анатолий Кашпировский. Биография и причина смерти прославившегося в перестройку психотерапевта — в материале Life.ru