Семья Кашпировского решила засекретить место его захоронения

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским будет открытым для всех желающих. Об этом РИА «Новости» сообщили в его окружении.

Церемония состоится 8 октября в 12:00 мск в Большом зале Троекуровского кладбища. Собеседник агентства уточнил, что сами похороны пройдут в закрытом формате — присутствовать на них смогут только близкие.

Семья решила не раскрывать название кладбища, где похоронят Кашпировского. Таким образом, место публичного прощания известно, а место захоронения — нет.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Директор экстрасенса сообщил, что ему резко стало плохо и упало давление, после чего его госпитализировали в одну из московских больниц. Несмотря на помощь врачей, в 06:45 у Кашпировского остановилось сердце. Рудых отмечал, что причины остановки сердца ещё устанавливаются.