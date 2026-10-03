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Регион
Опубликовано 3 октября, 20:33

Милонов заявил, что смерть Кашпировского положит конец эпохе экстрасенсов

Обложка © Rutube / Анатолий Кашпировский

Обложка © Rutube / Анатолий Кашпировский

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал смерть телеведущего и психотерапевта Анатолия Кашпировского. В беседе с NEWS.ru он заявил, что уход гипнотизёра может поставить точку в эпохе экстрасенсов.

Милонов назвал Кашпировского символом «телевизионного мошенничества» и сказал, что тот не оказывал людям реальной помощи.

«Я надеюсь, что мы полностью ликвидируем всех этих целителей бездипломных, всех этих экстрасенсов, потому что это, конечно же, мошенничество и обман», — заявил депутат.

Семья Кашпировского решила засекретить место его захоронения
Семья Кашпировского решила засекретить место его захоронения

Анатолий Кашпировский — советский и российский психотерапевт, получивший всесоюзную известность в конце 1980-х благодаря телевизионным «сеансам здоровья», которые смотрели миллионы зрителей. До работы на телевидении он около 25 лет трудился психиатром и психотерапевтом, а в 1993 году стал депутатом Госдумы первого созыва. Кашпировский умер 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет. По словам его директора, незадолго до смерти у него резко упало давление, после госпитализации произошла остановка сердца. Прощание состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища, а сами похороны пройдут в закрытом формате.

Больше новостей о жизни известных людей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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