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Опубликовано 4 октября, 15:18

Похороны Кашпировского пройдут в закрытом формате без кремации

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анатолий Кашпировский. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут в закрытом формате. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«Похороны пройдут в закрытом формате», — рассказала агентству родственница вдовы Кашпировского. Она также уточнила, что тело не будут кремировать.

Название кладбища семья не раскрывает. По словам продюсера Сергея Дворцова, близкие намерены сохранить место захоронения в тайне даже от друзей и коллег психотерапевта.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кашпировский, по словам его племянника Юрия Мамаева, при жизни просил кремировать его после смерти. Мамаев утверждал, что эту волю психотерапевт давно озвучил ему и своему сыну Сергею. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил директор Сергей Рудых. «Ясновидящий» боролся с раком желчных протоков в последние месяцы жизни — болезнь успела дать метастазы в печень.

Больше новостей о жизни известных людей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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