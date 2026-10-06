Смерть Анатолия Кашпировского была предсказана его внебрачным сыном

Внебрачный сын Анатолия Кашпировского Алексей Фуштей рассказал, что предчувствовал смерть отца. Во время последнего разговора психотерапевт уже жаловался на самочувствие, но надеялся вскоре увидеться с наследником лично.

«Но я знал, что он умрёт, чувствовал это», — заявил собеседник kp.ru.

Мужчина вспомнил, что они регулярно созванивались и порой общались по два часа. Несмотря на тревожные ощущения, известие об утрате стало для него тяжёлым ударом.

Фуштей также утверждает, что унаследовал отцовские способности. Однако подобной практикой он не занимается. Недавно Алексей поступил в институт на психолога, решив продолжить профессиональный путь отца.