Кашпировский называл жизнь в США одной из главных ошибок своей жизни

Анатолий Кашпировский считал переезд в США одной из главных ошибок своей жизни. В разговоре с KP.RU в 2024 году он рассказывал, что годы за границей обернулись для него разочарованием и потерей прежней популярности.

По словам Кашпировского, он более 200 раз бывал в США и около двух лет выступал на местном телевидении. Однако однажды на канале начали заменять его русскую речь польским переводом, объяснив это тем, что русский язык там не приветствуется. После этого Кашпировский решил уйти из программы, несмотря на угрозу потерять эфир.

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал», — вспоминал экстрасенс.

Сам он связывал с этим решением последующее падение своей популярности. В России о нём стали забывать, а продолжать работу за рубежом оказалось сложно.

Кашпировский также рассказывал о финансовых потерях. По его словам, в США он много денег и имущества отдавал детям, помогал им и переписывал на них собственность. В итоге, как утверждал психотерапевт, значительная часть его состояния исчезла.

«В Америке у меня полностью пропало все, что было, потому что я дарил, дарил. Помогал своим детям, переписывал на них всё, а у них были мужья, жены и так далее. Всё пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол», — поделился экстрасенс.

При этом Кашпировский говорил, что к концу жизни фактически не владел недвижимостью в Москве. Вместе с супругой он жил в квартире, которую ему когда-то предоставила Госдума, однако жильё не находилось в его собственности.

Свои отношения с супругой Кашпировский называл особенными и говорил, что она стала его главным близким человеком. В последние годы он также продолжал работать в интернете, проводя эфиры и публикуя записи прежних выступлений.